«بي واي دي» الصينية تستعيد عرش مبيعات السيارات الكهربائية

المصدر: بكين - د ب أ

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استعادت شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي وأصبحت أكبر شركة في العالم من حيث مبيعات هذه السيارات.

وزاد إجمالي حجم مبيعات «بي واي دي» من السيارات الكهربائية خلال العام الماضي إلى 3.02 ملايين سيارة متفوقة على منافستها الأمريكية تسلا.

في الوقت نفسه حققت الشركة الصينية نمواً قوياً في أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى 30.04 مليار يوان (4.23 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 80.72 % عن 2022.

وبحسب التقرير السنوي للشركة التي تركز على إنتاج السيارات الكهربائية بلغت إيراداتها خلال العام الماضي 602.32 مليار يوان بزيادة نسبتها 42.04 % سنوياً، في حين وصلت نفقات الأبحاث والتطوير لدى الشركة خلال العام الماضي إلى 39.58 مليار يوان بزيادة سنوية نسبتها 112.15 % بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزادت إيرادات الشركة من الأسواق الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 75.2 % سنوياً إلى 160.22 مليار يوان لتمثل 26.6 % من إجمالي إيراداتها السنوية، وبزيادة قدرها 5.03 نقاط مئوية عن حصتها من الإيرادات الإجمالية في 2022.

وتبيع «بي واي دي» حالياً سياراتها في 75 دولة وإقليماً على مستوى العالم، في حين استثمرت وأقامت مصانع في دول منها البرازيل والمجر وتايلاند.

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