«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً تنافسياً لسيارات «تسلا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيعه شراكة استراتيجية مع «تسلا»، يوفر بموجبها لمتعامليه معدل مرابحة تنافسي يبلغ 1,79% لتمويل سيارات «تسلا» من خلال برنامج تمويل «فولت» الذي يقدمه المصرف. كما يوفر موصلات شحن مجانية لمتعامليه أيضاً، والتي سيتم تضمينها جميعاً خلال حملة شهر رمضان المبارك للمتعاملين حتى تاريخ 31 مارس.

وكجزء من هذه الشراكة، ستتوفر قريباً في فروع «مصرف أبوظبي الإسلامي» تجارب قيادة سيارات «تسلا» وفق مفهوم الخدمة الذاتية، ما يتيح لمتعاملي المصرف تجربة تقنيات تسلا المبتكرة بأنفسهم وفي الوقت الذي يناسبهم.

وستتوفر هذه التجارب في عدد مختار من فروع المصرف، حيث يمكن للمتعاملين حجز تجربة القيادة مباشرة من خلال التطبيق الذكي من «تسلا» ومسح رمز الاستجابة السريعة، وإدخال البيانات الشخصية باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو رخصة القيادة. وستقوم شركة «تسلا» بالإشراف على تجارب القيادة عن بعد، بما في ذلك فتح أو إغلاق خصائص السيارة.

وسيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعه ومقراته الرئيسية، ما يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لهذه الفئة من السيارات التي تعد أحد أبرز خيارات النقل المستدامة.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نؤمن بأهمية إحداث التغيير الإيجابي وتقديم القيمة المضافة لمتعاملينا. وسيتيح لنا هذا التعاون مع «تسلا»، القيام بالأمرين معاً. ومن خلال تركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعنا ومقراتنا الرئيسية، نسهم مباشرة في تطوير بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية في الإمارات».

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