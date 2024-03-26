«نيسان» تستهدف زيادة مبيعاتها مليون سيارة في 3 سنوات

المصدر: (طوكيو - (د ب أ)

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كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» عن اعتزامها زيادة مبيعاتها بمقدار مليون سيارة خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استعادة زخمها وزيادة ربحيتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نيسان كشفت عن هذا الهدف في إطار خطة متوسطة المدى، بهدف الوصول بهامش أرباح التشغيل بحلول هذا الوقت إلى 6 % على الأقل، من خلال طرح العشرات من الطرز الجديدة بما في ذلك سيارات كهربائية أقل سعراً والدخول في شركات أجنبية.

من ناحية أخرى خفضت نيسان مبيعاتها السنوية المستهدفة للمرة الثانية خلال الشهر الماضي إلى 3.55 ملايين سيارة، مقابل 3.7 ملايين سيارة سابقاً و 4 ملايين سيارة كانت تستهدف بيعها في البداية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس الحالي.

وأشارت الشركة اليابانية، التي سجلت تراجعاً سريعاً في مبيعاتها بالصين، إلى اشتداد المنافسة والمشكلات اللوجستية كأسباب للتراجع، مشيرة إلى أنها عوامل مؤقتة. في الوقت نفسه تتوقع ارتفاع أرباح التشغيل بفضل إجراءات خفض النفقات.

في الوقت نفسه، قالت نيسان إنها تستهدف تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 2.5 تريليون ين (16.5 مليار دولار) من خلال مشروعات جديدة بحلول العام المالي 2030. وتخطط الشركة لطرح 30 طرازاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة منها 16 سيارة كهربائية.

كما تسعى نيسان إلى خفض تكلفة إنتاج الجيل الجديد من السيارات الكهربائية بنسبة 30 %، وتستهدف الشركة أيضاً تساوي تكلفة إنتاج السيارات التقليدية والسيارة الكهربائية بحلول العام المالي 2030.

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