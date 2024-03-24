قيادة إقليمية جديدة لـ«بي إم دبليو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط إجراء تغييرات مهمة في قيادتها ستدخل حيز التنفيذ من 1 أبريل من سنة 2024، فقد عينت المجموعة كريم كريستيان في منصب المدير الإداري للمجموعة، وهو سيخلف الدكتور حامد حقباروار الذي سيغادر المجموعة بطلب منه بعد 18 عاماً من العمل في الشركة.

وقال جان فيليب باران، النائب الأول لرئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في المجموعة: يسعدني الترحيب بكريم كريستيان في منصبه الجديد، وأنا على قناعة تامة بأننا سنواصل تحقيق مزيد من النجاحات لمجموعة «بي إم دبليو» في المنطقة بفضل مبادئنا المشتركة.

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