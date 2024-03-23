«جنرال موتورز»: سوق الإمارات الأكثر جاذبية خليجياً لكبرى شركات السيارات العالمية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد روهان فرنانديس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، أن الإمارات تعد السوق الأكثر نمواً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، حيث تصدرت من حيث المبيعات، وهو ما يؤكد أن سوق الإمارات الأكثر جاذبية خليجياً لكبرى شركات السيارات العالمية.

وقال فرنانديس لـ «البيان» إن أسواق منطقة الخليج تعتبر في غاية الأهمية للشركة، لكن يبقى سوق الإمارات في الصدارة، وتأتي بعده أسواق المملكة العربية السعودية والكويت، مشيراً إلى أن مبيعات «جي إم سي» الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نمت بنسبة 15 % في 2023، مقارنة مع عام 2022.

وأشار إلى النمو المذهل في انتشار السيارات الكهربائية في دبي، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من السيارات الكهربائية، إضافة إلى انتشار محطات الشحن في كل مكان بالإمارة.

وأضاف أن مما لا شك فيه أن هناك اهتماماً وطلباً متزايداً على المركبات الكهربائية في كافة أنحاء مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، أستطيع بكل ثقة القول بأن عدة أسواق في المنطقة مهيأة بشكل مناسب لاستخدام المركبات الكهربائية، وفي مقدمها الإمارات. ونحن لسنا فقط متحمسين لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، في ظل توجه المنطقة نحو مستقبل مستدام أكثر، بل نتمتع أيضاً كشركة «جنرال موتورز» بموقع جيد للريادة في قيادة هذا التحول، لا سيما في أكثر أسواقنا أهمية.

وحول مشكلة ارتفاع أسعار السيارات حول العالم، ما ولد مشكلة حقيقية لدى العملاء، قال إن التغير الحاصل دولياً في أسعار السيارات، هو نتيجة عدة عوامل، بما فيها تكلفة الإنتاج، الاضطرابات في سلسلة الإمداد، النقل، إضافة لإدراج التقنيات الحديثة المتطوّرة، وهذه مجرد بعض العوامل. كما أن الأسعار تعد مقياساً مرتكزاً على الأسواق، وفي ظل ارتفاع حدة المنافَسة، من الطبيعي أن نرى ضغوطات على الأسعار القائمة. لكن على الرغم من كل هذه العوامل الاقتصادية الكلّية، فإننا نحافظ على التزامنا بتوفير مركبات ذات جودة عالية لصالح عملائنا، ومنح الابتكار والسلامة والقيمة أولوية قصوى في ما نقدمه.

وفي ما يخص دخول لاعبين جدد للسوق العالمي في صناعة السيارات، وخاصة الصين، قال: بعض مصنعي السيارات يقدمون دون أي شك أسعاراً تنافسية وعروضاً جاذبة. لكن مستوى المنافسة يعتمد فعلياً على الخيارات المتاحة والجمهور المستهدف. وبينما تشكل الأسعار في بعض الحالات عناصر هامة، في ما يتعلق بقرار الشراء، إلا أنها ليست العنصر الوحيد المحدِّد لهذا الأمر.

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