متفوقة على بورشه 911 .. تسلا سايبر تراك تفوز بلقب أسرع شاحنة خفيفة كهربائية

المصدر: د ب ا

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حصلت الشاحنة الخفيفة الكهربائية سايبر تراك التي طرحتها شركة تسلا الأمريكية قبل شهور قليلة على لقب أسرع شاحنة خفيفة كهربائية في الولايات المتحدة.

وبحسب مجلة" كار أند درايفر" الأمريكية المتخصصة في موضوعات السيارات نجحت الشاحنة أثناء الاختبار في الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6ر2 ثانية فقط، بفضل محركاتها الكهربائية الثلاثة التي تصل قوتها معا إلى 834 حصانا. وجاءت في المركز الثاني الشاحنة ريفيان آر1 تي.

وكتب خبراء المجلة أن "تحقيق سايبر تراك لمعدل تسارع قدره 6ر2 ثانية، يجعلها أسرع من أي شاحنة كهربائية اختبرناها". الأكثر من ذلك، فإن سيابر تراك أسرع من بعض أشهر السيارات الرياضية في العالم بما في ذلك بورشه 911.

كما أكملت الشاحنة سايبر تراك قطع مسافة ربع ميل (402 متر) خلال 11 ثانية بسرعة 119 ميلا في الساعة (191 كيلومترا في الساعة) بفارق قدره 5 أعشار ثانية عن ريفيان و8 أعشار ثانية عن جي.إم.سي هامر الكهربائية.

يأتي ذلك في حين اشتكى بعض أصحاب الشاحنة سايبر تراك المصنوع جسمها من الصلب المصقول المقاوم للصدأ من ظهور نقاط صدأ في السيارة عند تركها في مكان مكشوف ممطر.

ولم تنف تسلا وجود هذه المشكلة رسميا، وأشارت إلى أن دليل مستخدم الشاحنة يشير إلى إمكانية ظهور نقاط صدأ أو تآكل في ألواح الصلب المقاوم للصدأ في ظروف محددة. وقال أحد مهندسي الشركة إنه يمكن "تنظيف هذه البقع" بسهولة.

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