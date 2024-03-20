تغريم 10 شركات في كوريا الجنوبية باعت سيارات دون مستوى معايير السلامة

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فرض غرامات إجمالية بقيمة 3ر10 مليارات وون (6ر7 ملايين دولار) على 10 شركات تصنيع سيارات أجنبية ومحلية لبيع سيارات ذات معايير سلامة دون المستوى.

ومن بين تلك الشركات، كانت هناك تسع شركات أجنبية، بما في ذلك مجموعة فولكس فاجن كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، وفورد للمبيعات والخدمات كوريا، وبورشه كوريا، وبي إم دبليو كوريا، في حين أن شركة هيونداي موتور كانت الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة على القائمة، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن الغرامات استندت إلى إجراءات تصحيحية ضد الأجزاء المعيبة من نماذج الشركات في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي.

وتعرضت مجموعة فولكس فاجن كوريا لأكبر غرامة قدرها 5ر3 مليارات وون، تليها شركة مرسيدس-بنز كوريا بـ 5ر2 مليار وون. وفُرضت غرامة بقيمة مليار وون على كل من فورد كوريا للمبيعات والخدمات وبورشه كوريا.

وقالت الوزارة إنها فرضت أيضًا غرامات منفصلة تبلغ 39 مليون وون على خمس شركات وهي ستيلانتيس كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، ومجموعة فولكس فاجن كوريا، وفورد كوريا، وكيا لبيع السيارات دون تصحيح المكونات المعيبة.

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