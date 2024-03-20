توقف الإنتاج في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية «فيسكر»

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «فيسكر إنك» وقف الإنتاج لمدة 6 أسابيع لكبح جماح نمو المخزون وتجنب احتمال إشهار إفلاسها. ولم تسدد الشركة قسط فوائد في الأسبوع الماضي بقيمة 8.4 ملايين دولار مستحقة على سندات غير مضمونة قابلة للتحويل إلى أسهم تستحق في 2026. وحذرت فيسكر من احتمال عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وقد تحتاج إلى طلب الحماية من الإفلاس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم فيسكر تراجع بنسبة 14%. كما تراجع السهم بنسبة 90% خلال العام الحالي وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة آخر أيام تداول الأسبوع الماضي.

كما أعلنت فيسكر اعتزامها جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من خلال اتفاق تمويل مع حملة سنداتها القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي يحل أجلها في 2025. ولم تحدد الشركة الموجود مقرها في مدينة لوس أنجليس اسم المستثمر المستهدف في اتفاق التمويل الجديد، وقالت إنه سيتم جمع التمويلات من خلال 4 شرائح وفقاً لشروط محددة.

وقالت فيسكر إنها تجري مفاوضات مع شركة سيارات أكبر بشأن استثمار محتمل وشراكة في تطوير السيارات الكهربائية. وفي وقت سابق من الشهر الحالي ذكرت بلومبرغ أن فيسكر تجري محادثات مع نيسان موتور اليابانية.

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