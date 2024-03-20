«أودي» تكشف عن «كيو 6 إي ترون» مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية

المصدر: (برلين - د ب أ)

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كشفت شركة أودي الألمانية للسيارات النقاب عن سيارتها الكهربائية التي طال انتظارها «كيو 6 اي ترون» على أمل استعادة زخم العلامة التجارية المتعثرة بسيارة فارهة متعددة الاستخدامات، في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

وصممت السيارة، التي يبلغ سعرها 74700 يورو (81315 دولاراً)، على نفس أساس سيارة بورش الكهربائية «ماكان»، وتم تزويدها بتكنولوجيا الشحن السريع التي تعيد البطارية إلى مستوى شحن 80% في 20 دقيقة فقط، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل يتم صنعها في مقر أودي وذلك بعد مشكلات برمجية تسببت في تأخير طرحها عامين.

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