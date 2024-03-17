«إنفينيتي» تطلق QX80 بأعلى مستويات السلامة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل إنفينيتي الارتقاء بأداء سياراتها من خلال طراز العام 2024 من سيارة QX80 الرائدة. وتوفر سيارة QX80 للعام 2024 تجربة قيادة مميزة في مختلف الظروف، حيث تجمع سيارة SUV كاملة الحجم بين وظائف الأمان المبتكرة والمحرك فائق القوة.

توفر السيارة تجربة قيادة آمنة، حيث تم تجهيزها بأحدث وظائف السلامة بما فيها أنظمة مساعدة السائق والقدرات التنبؤية لضمان راحة الركاب وسلامتهم على الطريق.

وتم تجهيز سيارة إنفينيتي QX80 بنظام ProACTIVE الذي يتكيف بسهولة مع حركة المرور وتغيير المسار والسرعة، مع ضمان الدعم والتوجيه على الطريق.

وتم التركيز على سلامة الركاب في السيارة بما يتماشى مع التزام العلامة التجارية بأعلى معايير الأمان من خلال تجهيزها بنظام الوسائد الهوائية المتطور من إنفينيتي مع أحزمة الأمان الأمامية التي يتم شدها قبل التصادم.

بالإضافة إلى قدرات الأمان الهائلة، تمتاز سيارة إنفينيتي QX80 للعام 2024 بقوتها الكبيرة، حيث يوفر المحرك ثماني الأسطوانات سعة 5,6 لترات قوة تبلغ 400 حصان وعزم دوران يصل إلى 560 نيوتن متر، وبمجرد ضغط السائق على دواسة السرعة، سيستمتع بتجربة قيادة سلسة وأداء فائق في كل رحلة.

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