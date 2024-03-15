ارتفاع سعر سيارة «ترابانت» الألمانية بعد 60 عاماً

المصدر: برلين - د ب أ

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قبل انتهاء الحرب الباردة وانهيار جداربرلين عام 1989، اعتاد الأجانب الذين يزورون برلين الشرقية، على الابتسام بسخرية، وهم يرون السيارة الصغيرة ذات الرائحة السيئة، ترابانت، التي تحولت في ما بعد إلى رمز لانهيار جدار برلين.

لكن الآن، وبعد مرور أكثر من 60 عاماً على ظهورها لأول مرة، هناك بعض المتحمسين الذين يدفعون مبالغ مالية لشراء سيارة من هذا الطراز.

ويقول جيرد هاينمان الخبير في شركة بي.بي.إي أوتوموتيف للاستشارات، إن «متوسط سعر السيارة ترابي 601 ذات الحالة الجيدة، ارتفع إلى حوالي 7300 يورو، وما زالت قيمتها ترتفع».

واستمر بيع السيارة حتى عام 1991، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 2.8 مليون سيارة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد سيارات ترابي 601 منذ 10 سنوات. وفي عام 2014، كان هناك 32.3 ألف سيارة مسجلة من هذا الطراز، ثم ارتفع الرقم إلى 40 ألف سيارة في العام الماضي.

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