استدعاء 170 ألف سيارة كهربائية من هيونداي وكيا

المصدر: سيئول - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم شركتا هيونداي موتور، وكيا كورب، الكوريتان الجنوبيتان لصناعة السيارات، استدعاء نحو 170 ألف سيارة كهربائية، لمعالجة خطأ في برنامج نظام الشحن.

وأفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن 232 ألف سيارة من 12 طرازاً من شركات هيونداي موتور وكيا وستيلانتس كوريا وتسلا كوريا، ستخضع للاستدعاء بسبب عيوب تصنيع. من بين هذه السيارات، وجدت أخطاء برمجية في نظام الشحن المتكامل في 169932 سيارة من شركتي هيونداي وكيا، منها 113916 سيارة من طرز هيونداي أيونيك 5، وأيونيك 6، وسيارات جينيسيس جي في 60، وجي في 70، وجي في 80 الكهربائية، و56016 سيارة كيا إي في 6.

وأوضحت الوزارة بأن الخطأ قد يمنع المركبات من الشحن بالجهد المنخفض، ما يؤدي إلى احتمال توقف المركبات أثناء القيادة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أنه سيتم استدعاء 61131 سيارة من طراز هيونداي أفانتي، بسبب ضعف إضاءة المصابيح الأمامية. وفقاً للوزارة، وُجد أن 527 سيارة جيب شيروكي من إنتاج مجموعة ستيلانتس مزودة بمصابيح خلفية أعلى من المعيار، واكتشفت مشاكل في البطاريات عالية الجهد في 148 وحدة جيب رانجلر كهربائية هجين. كما تم اكتشاف أن أصوات التحذير عند وجود مشاة لا تنشط في 136 سيارة من طراز تسلا موديل 3، خلال القيادة بسرعة منخفضة، أو الرجوع للخلف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز