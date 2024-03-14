«المسعود للسيارات» تنشئ مركزاً لوجستياً لقطع الغيار في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة المسعود للسيارات، عن توقيع اتفاقية تأجير لإنشاء مركز لوجستي لقطع الغيار في مستودع تبلغ مساحته التخزينية 12 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد.

وقال محمد الخضر الأحمد الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «يسعدنا انضمام أحد أبرز رواد صناعة السيارات إلى منظومة قطاع السيارات المتنامية في كيزاد، حيث نواصل العمل مع شركائنا للنهوض بالقطاعات غير النفطية في الإمارة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي».

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: «يعد تعاوننا مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، فرصة استثنائية تعكس التزامنا وسعينا الدائم لتوفير الدعم الاستراتيجي، وبناء شراكات تكاملية متينة مع الجهات الفاعلة ضمن القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي».

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