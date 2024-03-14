«تويوتا» وشركات يابانية تقرّ أكبر زيادة في الأجور

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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عرضت شركات يابانية كبرى لتصنيع السيارات، تتضمن تويوتا موتور كورب ونيسان موتور، أمس، أكبر زيادة في الأجور منذ عقود، وذلك خلال مفاوضات سنوية بشأن الأجور، من شأنها تحديد ما إذا كان يمكن لليابان التغلب على الانكماش المزمن.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن هذا التطور من شأنه أن يمهد الطريق أمام بنك اليابان للتوقف عن سياسة التيسير النقدي غير المسبوقة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قد طلبت أكثر من مرة من أصحاب الشركات، زيادة الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم.

وقالت شركة تويوتا إنها قامت بتلبية طلب نقابتها العمالية، التي طلبت أكبر زيادة في الأجور منذ 1999.

كما وافقت شركة نيسان على زيادة الأجور الشهرية، بواقع 18 ألف ين (122 دولاراً)، فيما تعد أكبر زيادة تقرها الشركة منذ عام 2005، عندما تم تطبيق نظام الأجور الحالي.

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