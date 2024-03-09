السيارات الكهربائية الصينية توسع انتشارها في الإمارات 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستهدف أبرز علامات السيارات الكهربائية الصينية الفاخرة، توسيع انتشارها في سوق دولة الإمارات خلال عام 2024، عبر تقديم منتجات تجمع بين الجودة والتقنيات والأسعار، مع توفير خدمات ما بعد البيع، بالتعاون مع أبرز وكلاء السيارات المحليين في الدولة، حسب مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 28.5 %، خلال الفترة المتوقعة 2023-2028، حسب تقرير أبحاث الصادر عن مركز «MarkNtel Advisors» لدراسات السوق.

مشيراً إلى أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة لا يزال في مرحلة ناشئة، كما أشارت دراسة أعدتها شركة «آرثر دي ليتل» 2023، إلى توقعات بتسجيل سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 30 %، حتى عام 2028.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 7 عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية للتنقل بالمركبات الكهربائية، وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الصادر عن «آرثر دي ليتل»، ما يظهر التزام الدولة بتعزيز التنقل المستدام، وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشار «انترريجونال» إلى أن سوق السيارات الكهربائية يتجه إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة القادمة، مدعوماً بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات، وزيادة أعداد السياح.

وقال المركز: إن دولة الإمارات تمضي قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50 %؜ من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وشهد عام 2023 تدفق سريع لشركات السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق الإمارات، مثل: «نيو» (Nio) و«بي واي دي» (BYD) و«زيكر» (Zeekr)، مستهدفة القدرة الشرائية لشراء السيارات الكهربائية الفاخرة.

وأعلنت شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في يونيه/ حزيران 2023، أن شركة «سي.واي.في.إن هولدينجز»، المدعومة من أبوظبي، ستستثمر نحو 2.7 مليار درهم «738.5 مليون دولار» في الشركة الصينية.

وأوضح مركز «انترريجونال» أنه وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية، أظهرت الصين صعوداً واضحاً في مجال صناعة السيارات الكهربائية، متقدمةً بذلك على اليابان وألمانيا وأمريكا، في ظل ارتفاع مميزاتها وانخفاض سعرها.

وبلغ إنتاج سيارات الصين من السيارات الكهربائية 9.59 ملايين وحدة عام 2023، بنمو 36 % عن 2022، بما يمثل نحو ثلث إجمالي إنتاج السيارات في الصين، فيما تمتلك الصين نظام الشحن الأكثر شمولاً في العالم للسيارات الكهربائية.

وذكر المركز أن الصين تتمتع بحضور كبير في السوق، مع توقعات بسيطرة الشركات الصينية على الأسواق في مناطق مثل جنوب شرق آسيا، ووفقاً لـ «بيل روسو» الرئيس السابق لشركة كرايسلر في شمال شرق آسيا، ومؤسس شركة أوتوموبيليتي للسيارات، فإن الصين تمتلك القدرة على تلبية نحو 75 % من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، كما شهدت شركات صناعة السيارات الأمريكية انخفاضاً لمبيعاتها في السوق الصينية خلال العامين الماضيين.

وقال المركز: إنه ورغم الصعود اللافت لصناعة السيارات الكهربائية الصينية خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها لا تزال تُكافِح من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق الأمريكية والأوروبية، التي تهيمن عليها السيارات الكهربائية المحلية، حيث بدأت كل من أوروبا والولايات المتحدة تتخذ ردود فعل معاكسة لاحتواء ذلك التهديد، خلال السنوات القليلة الماضية.

وبرزت أبرز ردود الأفعال الغربية تجاه السيارات الكهربائية الصينية، في فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، وانتقاد تسعير السيارات الصينية، والتحقيق الأوروبي في جودة السيارات الكهربائية الصينية، وتقديم الولايات المتحدة إعانات دعم جديدة للصناعة المحلية.

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