«عبدالواحد الرستماني» الوكيل الحصري لسيارات «شيري» الصينية في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة عبدالواحد الرستماني حصولها على الوكالة الحصرية لتوزيع سيارات «شيري» الصينية في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال حفل بفندق رويال أتلانتس في دبي.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة تمهّد لنا الطريق لتحقيق أهدافنا». وتم الكشف عن طرازات «شيري» التي ستتوفر في أسواق الإمارات، وهي «تيجو 8 برو ماكس»، و«تيجو 7 برو ماكس»، و«تيجو 8 برو الهجينة القابلة للشحن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز