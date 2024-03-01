إنتاج بريطانيا من السيارات يقفز %21 في يناير

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات في قطاع السيارات ببريطانيا، أن إنتاج البلاد من السيارات قفز 21 % على أساس سنوي في يناير، مسجلاً نمواً للشهر الخامس على التوالي بدعم قوة في الطلب وانحسار مشكلات سلسلة التوريد.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات، إنه تم طرح 82997 وحدة في المجمل من خطوط إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي، مقارنة مع 68575 وحدة في العام السابق. وارتفع إنتاج السيارات الكهربائية 4.5 % إلى 29590 وحدة الشهر الماضي، بما يمثّل 35.7% من إجمالي الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز