«فور سفن» توقّع اتفاقية ترخيص تكنولوجي مع «نيو» الصينية

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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منحت شركة «نيو تكنولوجي» الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، التابعة للشركة الأم «نيو» في الصين، اتفاقية ترخيص تكنولوجي مع شركة «فور سفن» الإماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية، التابعة لشركة «سي واي في إن».

وقالت «نيو» في بيان إنه «بموجب الاتفاقية ستكون فور سفن قادرة على استخدام برمجيات نيو والملكية الفكرية وغيرها من المعلومات الأخرى اللازمة لتطوير وتصنيع وبيع المركبات». وتعد «نيو» لاعباً بارزاً في قطاع السيارات الكهربائية الذكية في الصين.

وأوضحت «نيو» أنه بموجب شروط اتفاقية ترخيص التكنولوجيا ستحصل «فور سفن» على ترخيص عالمي غير حصري وغير قابل للتحويل، سيمكنها من الاستفادة من المعلومات التقنية الحالية والمستقبلية المحددة في الاتفاقية والحلول التقنية والبرمجيات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة أو المتأصلة في منصات المركبات الكهربائية الذكية الخاصة بالشركة، والمعروفة إجمالاً باسم «التقنيات المرخصة».

والعام الماضي، ضخت «سي واي في إن إنفستمنت» استثمارين كبيرين في «نيو»، ففي يوليو ضخت 738.5 مليون دولار ، كما استحوذت على أسهم من الفئة «إيه» مقابل 350 مليون دولار، من الاكتتابات الخاصة ونقل ملكية الأسهم.

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