سيارة فارهة من «بي واي دي» تنافس فيراري ولامبورغيني

المصدر: (شنغهاي - بلومبرغ)

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كشفت شركة «بي واي دي» (BYD)، عن أغلى سيارة من إنتاجها، وهي سيارة فارهة عالية الأداء تعمل بالكهرباء بشكل كامل، وتبلغ قيمتها 1.68 مليون يوان (233 ألف دولار)، لتتنافس مع سيارات تعمل بالوقود مثل «فيراري إن في»، و«لامبورغيني».

وقالت الشركة في بث مباشر من شنغهاي، إن سيارة «يانغ وانغ يو9» ستُطرح بشكل مبدئي في السوق الصينية. وأضافت أن السيارة يمكن أن تصل إلى 100 كم/ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 2.36 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 309 كم/ساعة.

وأصبحت «بي واي دي» أكبر بائع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، متجاوزة «تسلا» في الربع الأخير من عام 2023.

وبينما تشتهر بتصنيع سيارات كهربائية بأسعار مناسبة، تقوم الشركة بتسويق نماذجها الفاخرة تحت العلامتين التجاريتين «يانغ وانغ» و«فانغ تشينغ باو».

ومع اقتراب حرب الأسعار بعد إجازة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، تراهن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في شينغن، على أنه لا يزال هناك سوق للمنتجات الراقية التي توفر هوامش ربح أفضل.

وعلاوة على ذلك، من المقرر إطلاق سيارات كهربائية أخرى باهظة الثمن تحت العلامة التجارية «يانغ وانغ» في وقت لاحق من هذا العام في الصين، بما في ذلك سيارة سيدان فاخرة تبلغ تكلفتها حوالي مليون يوان.

وبدأت «يانغ وانغ» في تسليم السيارات في أواخر نوفمبر الماضي، ولديها نموذج إنتاج واحد حتى الآن، وهي سيارة رياضية فاخرة تعرف باسم «يو8»، والتي تبلغ تكلفتها 1.1 مليون يوان. وسلمت الشركة 3653 مركبة حتى نهاية يناير الماضي.

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