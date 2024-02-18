هيونداي تحافظ على المركز الثالث عالمياً من حيث مبيعات السيارات

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد أن مجموعة هيونداي موتور جاءت في المركز الثالث من حيث مبيعات السيارات في العالم للعام الثاني على التوالي.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة لمجموعة هيونداي موتور إجمالي 7 ملايين و304 آلاف وحدة في أنحاء العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكس فاغن اللتين باعتا 11 مليونا و233 ألف وحدة و9 ملايين و240 ألف وحدة على التوالي.

وفي عام 2022، تقدمت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية

وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688 ألف وحدة في عام 2022، إلى905 آلاف وحدة في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات مجموعة هيونداي موتور في العالم بشكل مطرد على مدار العشرين عاما الماضية.

وواصلت المجموعة صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2000، لتدخل قائمة "المجموعات الخمس الكبرى" لأول مرة في عام 2010، متفوقة على شركة فورد الأمريكية.

ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي عام 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في عام 2022.

وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 7ر2% في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاجن نموا بنسبتي 2ر7% و 8ر11% على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 7ر6%.

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