36 % نمو مبيعات «جينيسيس» الإمارات خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جينيسيس» الإمارات من شركة جمعة الماجد عن أدائها الاستثنائي في عام 2023، المتمثل بزيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 36 %، كما حصلت الشركة على جائزة «أفضل أداء» للعام الثاني على التوالي.

وقال سليمان الزبن، رئيس «جينيسيس» في الإمارات: كان 2023 عاماً استثنائياً في تحقيق رضا عملائنا، واصلنا خلاله سعينا الدؤوب لتصميم خدماتٍ مخصصة لتلبية احتياجاتهم، وفخورون بالنمو الذي حققناه في «جينيسيس»، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على دعمهم المستمر الذي ساعدنا في الحفاظ على مكانتنا في المنطقة، ونرى بالفعل فرصاً مبهرة للنمو والتطوّر منذ بداية هذا العام، ونتطلّع لتحقيق المزيد من النجاحات في عام 2024.

من جانبه، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي، جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: تعكس إنجازاتنا لعام 2023 التزامنا بالتصميم المبتكر وتعزيز رضا العملاء، ونحن نؤكد استمرارنا في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

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