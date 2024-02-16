189.5 مليار يورو إيرادات قياسية لـ «ستيلانتيس» في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «ستيلانتيس» عن نتائج مالية قياسية لعام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في صافي الإيرادات على أساس سنوي ليبلغ 189.5 مليار يورو، وارتفع صافي الأرباح بنسبة قدرها 11% ليبلغ 18.6 مليار يورو، وزادت السيولة النقدية الحرة الصناعية بنسبة قدرها 19% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار يورو.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على مستوى العالم بنسبة بلغت 21% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة بنسبة 27% على أساس سنوي، مع تصدر المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن المبيعات في الولايات المتحدة، وحلت المركبات الكهربائية الخفيفة في المرتبة الثانية في الولايات المتحدة.

ولا تزال «ستيلانتيس» تتخذ المسار الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي صفر كربون بحلول عام 2038 مع خفض الانبعاثات بنسبة 20% في عام 2023. ومع السعي إلى أن تصبح الشركة الأولى في مستويات رضا العملاء، فقد حققت «ستيلانتيس» انخفاضاً بمستوى يتجاوز 40 % في معدلات ظهور عيوب في السيارة بعد ثلاثة أشهر من التسليم للعميل، مقارنة بعام 2021.

وبتبنيها نموذج الاستهلاك الدائري، افتتحت الشركة أول مركز للاقتصاد الدائري لها في إيطاليا، وذلك بإنشاء مركز للتميز يهدف إلى عمليات استعادة المواد وإعادة استخدامها بشكل مستدام. وحققت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة قدرها 18 % على أساس سنوي، كما أطلقت خطة شراء أسهم الموظفين في إيطاليا وفرنسا وستوسع نطاقها لتشمل دولاً أخرى خلال عام 2024.

وقال كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي: «في الوقت الذي تجاوزنا فيه ثلاث سنوات منذ تأسيس ستيلانتيس، أتوجه بجزيل الشكر لفرقنا التي تؤدي أعمالها بأعلى مستويات الإتقان، وتسهم على نحو كبير في قصة نمونا حتى عندما نواجه أعتى المصاعب، ورغم الانتقادات المجحفة التي تصدر من بعض المساهمين. تعكس النتائج المالية القياسية لهذا العام مكانتنا الريادية عالمياً في قطاع السيارات، وسنواصل ترسيخ هذه المكانة بينما نتطلع قُدماً لعام 2024 المضطرب. وبفضل التكنولوجيا المرنة وخارطة طريق المنتجات، فإننا مستعدون للتعامل مع مختلف السيناريوهات التي قد تظهر ومواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية Dare Forward 2030».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز