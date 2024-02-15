إضافة سيارة ملكة بريطانيا الراحلة إلى قاعة عرض سيارات بنتلي التاريخية

المصدر: د ب ا

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أصبحت السيارة مولساني صالون، المخصصة لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والمزودة برف مخصص لحقيبة يد الملكة أحدث سيارة تضاف إلى قاعة عرض السيارات التاريخية للعلامة التجارية الشهيرة بنتلي.

تم تصنيع هذه السيارة ذات اللون الأخضر الداكن بمواصفات خاصة للملكة وبلغ سعرها 275 ألف جنيه إسترليني (345 ألف دولار). ولا يستخدم الملك الحالي تشارلز الثالث هذه السيارة وأعادتها العائلة الملكية البريطانية إلى مركز التراث لعرضها في القاعة المخصصة للسيارات التاريخية.

وتضم القاعة الموجودة في مصنع الشركة بمنطقة كريوي بالقرب من مدينة ليفربول 45 سيارة من مختلف طرز بنتلي.

وتمت إزالة مسند اليد الأوسط الأمامي في السيارة مولساني صالون حتى يمكن تركيب رف لحقيبة يد الملكة، في حين تمت إضافة باقي التجهيزات الملائمة للاستخدام الملكي للسيارة بما في ذلك السارينة ومصابيح التحذير الزرقاء. كما تحمل السيارة شعار النبالة الملكي مع وجود ستائر خلفية.

انتجت بنتلي الطراز مولساني صالون خلال الفترة من 2009 إلى 2020 وتعمل بمحرك ذي 8 صمامات سعة 75ر6 لترات بقوة 529 حصانا. وتم طلاء هيكل السيارة بالكروم اللامع، شعار "بي" الطائر لسيارات بنتلي والعجلات مقاس 21 بوصة المطلية بالكروم المصقول، والتي تم الحفاظ عليها في أفضل حالاتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع المظهر الخارجي الفاخر، تأتي القمرة الفخمة للسيارة المكسوة بالجلد، المغطاة بسجاد من صوف الحملان. كما تحتوي السيارة على لوحة تحكم رائعة تضم الأزرار التي تشغل السارينة وإضاءة الشرطة والبوق، وكلها مخفية بذكاء خلف طبقة رقيقة من قشرة الجوز.

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