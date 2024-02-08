زيادة سعر السيارة لنكولن أفياتور 2025 بأكثر من 5 آلاف دولار

المصدر: د ب ا

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قررت شركة فورد موتور المالكة للعلامة التجارية للسيارات الفارهة لنكولن زيادة سعر نسخة 2025 من السيارة أفياتور من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم، بعد إضافة بعض التحسينات إليها.

وذكر موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أن الفئة الأساسية من السيارة أفياتور، وهي أفياتور بريمير من 59890 دولارا بزيادة قدرها 5155 دولارا عن سعر النسخة الحالية من السيارة. ويزيد سعر الفئات الأعلى من السيارة أفياتور بنسبة أكبر.

ويبدأ سعر السيارة لنكولن ريزيرف 2025 من 68890 دولارا بزيادة قدرها 8490 دولارا عن نسخة 2024، في حين ارتفع سعر السيارة أفياتور بلاك ليبول بمقدار 7770 دولارا إلى 88390 دولارا.

في الوقت نفسه فإن الفئتين ريزيرف وبلاك ليبول مزودتان بحزمة الكماليات إيلومنينش، مع تزويدهما بإضاءة أمامية بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) والتي تستطيع تعديل مستوى الإضاءة وفقا لسرعة السيارة وظروف الطريق. كما تمت إضافة لونين جديدين إلى فئة بلاك ليبول. كما يتم تزويد كل سيارات أفياتور بنظام تدفئة لعجلة القيادة والمقاعد الأمامية.

ويبدأ سعر أفياتور الآن من مستوى أعلى كثيرا من أقرب السيارات المنافسة مثل كاديلاك إكس.تي6 وأكورا إم.دي.إكس وإنفينتي كيو.إكس60، حيث تبدأ كل هذه السيارات بأقل من 52 ألف دولار، دون أن يصل أي منها إلى 88 ألف دولار وهو أعلى سعر لسيارات لنكولن.

في الوقت نفسه تقترب أسعار أفياتور من سعر منافستها الكورية الجنوبية جينسيس جي.في 80 والتي تبدأ من 59050 دولارا للفئة جي.في 80-5ر2 تي وتصل إلى 83270 دولارا للفئة جي.في 80 - 5ر3 تي بريستيج سيجنتشر. كما يبدأ سعر السيارة فولفو إكس.سي90 من 57895 دولارا والسيارة أودي كيو7 الألمانية من 60695 دولارا.

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