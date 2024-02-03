«السيارات القديمة» شغف وجاذبية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد خبراء وقادة أعمال، أن السيارات القديمة تحولت من مجرد هواية إلى فرصة استثمارية رابحة، إذ ترتفع أسعارها كلما تقدم بها الزمن، ويزداد المهتمون بها يوماً بعد آخر، مشددين على أنه يجب على هواة السيارات القديمة عدم الإكثار من أعدادها، بسبب تكاليف صيانتها المرتفعة، إلى جانب ضرورة معرفة قواعد تخزينها وتغليفها وصيانتها بشكل صحيح، حتى لا تفقد قيمتها.

جاء ذلك في أولى الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها خلال فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، الذي يستمر حتى 4 فبراير الجاري، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارة»، وشارك فيها نخبة من الخبراء وأبطال السباقات العالميين، وقادة أعمال في هذا القطاع، حيث شاركوا تجاربهم ونصائحهم مع الحضور.

مفتاح

واستضافت الجلسة الأولى «السيارات القديمة.. سحر السرعة وجاذبية الجمال»، بطل رالي السيارات القطري مبارك الهاجري، وأدارها أحمد سلطان. وتحدث الهاجري عن إمارة الشارقة، كوجهة لعشاق السيارات، مشيراً إلى أن أكثر سباقاته داخل دولة الإمارات كانت في الشارقة، كما سلط الضوء على شغفه المُبكر برياضة السيارات، والذي بدأ في سن السابعة عشرة، قبل أن يحترفها عام 1980، محققاً الكثير من البطولات، مؤكداً أن هذه الرياضة مكلفة وخطرة، وتحتاج في البدايات إلى ممول.

ورأى الهاجري أنه لا توجد سن معينة لاعتزال هذه الرياضة، مستذكراً فوز السائق الإسباني كارلوس ساينز برالي داكار سنة 2020، وهو في الـ 61 من عمره، مشدداً على أن مفتاح النجاح في هذه الرياضة، هو في الاختيار الجيد لمدير الفريق والملاح والسيارة المناسبة.

وقدم الهاجري لهواة السيارات القديمة من الجيل الجديد نصائح عن كيفية انتقائها، والعناية بها وصيانتها، ومعرفة قواعد تغليفها، وسحب الهواء منها، وكيفية تشغيلها بعد ركنها لمدة طويلة.

معايير

الجلسة الثانية لليوم الأول، كانت بعنوان «الاستثمار في السيارات القديمة.. أين تكمن الفرص؟»، وتحدث خلالها كل من مازن الخطيب مؤسس ورئيس شركة نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية، وأحمد الحاي مؤسس معرض الحاي للسيارات، وأدارها الإعلامي أحمد بن ماجد.

مازن الخطيب، الذي جمع أكثر من 107 سيارات من أعرق وأندر الموديلات، قدّم تعريفاً دقيقاً لها، مبيناً أنها لا تعتبر «قديمة» إلا بعد مرور 30 عاماً على صناعتها في أوروبا، و25 عاماً في الولايات المتحدة، ناصحاً بعدم الإكثار من أعداد السيارات القديمة المملوكة، بسبب تكاليف صيانتها الباهظة، وأن يتم تشغيلها ما بين شهري أكتوبر ومايو من كل عام، وبعد ذلك ينبغي على صاحبها أن يقوم بتوقيفها وركنها حفاظاً عليها.

عوامل



وتناول أحمد الحاي كيفية انتقاء السيارات القديمة، عبر استشارة متخصصين وخبراء في هذا المجال، لافتاً إلى أن شراءها من المزادات وعن طريق الهواة مباشرةً، أفضل من اقتنائها من المعارض، وأن سعرها يزداد حسب نوعها، وعدد السيارات التي صنعت منها، ومن امتلكها من كبار الشخصيات، والأهم حفاظها على أصالتها، إذ تفقد السيارات القديمة المُعدَّلة جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية.

ويشهد اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024 جلستين، الأولى بعنوان «التواصل بين الثقافات.. جسر على أربع عجلات»، والثانية «نساء في عالم السيارات».

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