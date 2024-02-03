«جيتور» تختار دبي لأول إطلاق عالمي لسيارتها الجديدة «تي2»

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اختار الصانع الصيني «جيتور» إمارة دبي لأول إطلاق للسيارة الجديدة «جيتور تي2» في المنطقة. ويمثّل طرح السيارة في دبي والإمارات محطة تاريخية كأول إطلاق عالمي للطراز الجديد على الإطلاق، وهو ما يؤكد التزام العلامة التجارية بدفع الحدود وإعادة تعريف مشهد سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في المنطقة.

ويعّد طراز سيارات الدفع الرباعي الجديد للطرق الوعرة أول منتج من سلسلة T التي تحمل العلامة التجارية «جيتور»، والتي تمثل روح السفر والرفاهية الحديثة.

وصُممت تجربة الدفع الرباعي هذه للباحثين عن الإثارة، وتجمع بين التكنولوجيا الذكية المتطورة والتصميم القوي الرائع والأداء غير المسبوق.

وتضمن «جيتور تي2» قيادة سلسة ومريحة. وتشمل الميزات البارزة محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 بقوة 254 حصاناً، وإمكانية الاختيار من سبعة أوضاع للقيادة، وشاشة بقياس 15.6 بوصة متعددة الوظائف، وتحّكماً صوتياً ثنائي اللغة، وقوة محرّك «كونبينج».

وقال تامر أبو خلف، المؤسس المشارك لشركة «ذي إليت كارز»، الموزّع الحصري لسيارات جيتور في الإمارات: نحن فخورون جداً بتقديم سيارة «جيتور تي2» التي طال انتظارها لعملائنا الكرام في دولة الإمارات، حيث سيتمتعون بميزة فريدة من نوعها تتمثل في كونهم أول من يمتلك هذه المركبات الاستثنائية ويقودها.

وكجزء من ارتباطنا الثابت بتوفير تجربة عالمية المستوى، فنحن ملتزمون بتلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم. وبفضل تصميمها المميز والذكي، يُعَّد أحدث طراز من جيتور مناسباً تماماً لمتطلبات هذه المنطقة.

من جهته، قال لي شيويونغ، رئيس شركة «جيتور أوتو» ونائب رئيس شركة شيري أوتوموبيل المحدودة: لقد شهدنا نمواً كبيراً جداً في دولة الإمارات منذ إطلاقنا رسمياً في عام 2018، ونحن واثقون أنه ومع إطلاق سيارة «جيتور تي2» الجديدة كلياً، فإننا سنستمر في جذب قلوب العملاء في المنطقة، وذلك بفضل تقديرنا القوي لمفاهيم الابتكار والجودة والحرفية والأداء.

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