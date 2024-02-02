تسلا تستدعي 2.2 مليون سيارة بسبب خلل في أضواء التحذير

المصدر: أ ب

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استدعت شركة تسلا جميع المركبات التي باعتها في الولايات المتحدة تقريبا؛ لأن بعض أضواء التحذير على لوحة العدادات صغيرة جداً.

وتشير الوثائق، التي نشرتها جهات تنظيم السلامة الأمريكية اليوم، إلى أن عملية الاستدعاء ستتم من خلال تحديث البرنامج عبر الإنترنت، وهي: تشمل موديل (إس) من 2012 إلى 2023، وموديل (إكس) من 2016 إلى 2023، وموديل (3) من 2017 إلى 2023، وموديل (واي) من 2019 إلى 2024، و(سايبر ترك) موديل 2024.

وتقول الوكالة إن حجم الخط في أضواء التحذير الخاصة بالفرامل والتوقف والفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما تتطلبه معايير السلامة الفيدرالية. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة قراءة معلومات السلامة النهمة، ما يزيد خطر وقوع حادثة.

وبدأت تسلا بالفعل في إصدار تحديث البرنامج، وسيتم إخطار المالكين برسالة بدءاً من 30 مارس.

وتقول إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية إنها وجدت المشكلة في التدقيق الروتيني للامتثال للسلامة في 8 يناير.

وحددت تسلا ثلاث مطالبات ضمان من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة، ولكن ليس لديها تقارير عن حوادث أو إصابات.

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