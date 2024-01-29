تويوتا تعلق شحن 10 طرازات من سياراتها

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات أنها تلقت تقريرا من وحدة تويوتا للصناعات الخاصة بأمور التحقق يتعلق ببعض محركات الديزل، موضحة أنها سوف تعلق مؤقتا شحن عشر طرازات من سياراتها لها علاقة بذلك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة قالت إن لجنة التحقيقات توصلت إلى وجود مخالفات خلال اختبار قوة الحصان في 3 طرازات من المحركات.

وتوصل التحقيق إلى أنه تم قياس قوة الحصان ببرنامج يختلف عن المستخدم في الإنتاج الكثيف، لذلك تبدو القيم أقل تباينا.

وأوضحت الشركة أن عشرة أنواع من السيارات تستخدم هذه المحركات في أنحاء العالم، بينها ستة في اليابان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز