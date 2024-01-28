مصنع أمريكي للمركبات الكهربائية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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تعمل «همينجبيرد إي في» الأمريكية لأنظمة كهربة المركبات التجارية المتقدمة، على بناء منشأة جديدة ومتطورة ومصنع في الإمارات، لإنتاج مركبات تجارية عديمة الانبعاثات.

والاستفادة من العلاقات التجارية بين الإمارات ودول جنوب شرق آسيا والهند. وأعلنت الشركة اعتزامها التركيز على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على تبني وسائل النقل المستدامة، والمركبات الكهربائية للمسافات المتوسطة والقصيرة، بما في ذلك شاحنات التبريد.

وحصلت «همينجبيرد إي في»، ومقرها كاليفورنيا، على موافقات للعمل كشركة مسجلة في الإمارات، وتعيين فريق محلي. و«همينجبيرد» هي شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأولى التي تنضم إلى نظام تدفق التجارة الدولية المتكامل للصناعات التابع لمجموعة «آي بي إم سي»، العالمية ومقرها الإمارات.

وتسجل الإمارات والنرويج وسنغافورة واليابان درجات عالية في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي فيما يتعلق بالبنية التحتية العامة لشحن التيار المستمر. وشهد الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات ارتفاعاً مطرداً، ويتوقع أن نموه بمعدل سنوي مركب 30% حتى 2028 .

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