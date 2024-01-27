«سكودا» تسلم 866 ألف مركبة عالمياً في 2023 بنمو سنوي 18.5%

المصدر: دبي - البيان

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حققت «سكودا أوتو» في عام 2023 زيادة ملحوظة في تسليم المركبات، حيث وصل الرقم إلى 866,800 مركبة بنمو نسبته 18.5% مقارنة بعام 2022.

وتبقى ألمانيا السوق الأضخم للعلامة التجارية، مع تسليم 157,800 مركبة بنمو نسبته 17.6%. وفي الأماكن الأخرى، حققت «سكودا» نتائج قوية في السوق المحلي التشيكي، مع تسليم 87,800 مركبة بنمو 23.4%.

وعليه، فقد تم تسجيل النمو الأقوى في ألمانيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك. من ناحية أخرى، سجلت سلسلة «إنياك» الكهربائية بالكامل رقماً قياسياً جديداً منذ إطلاقها، مع بيع 81,700 مركبة منها بنمو 52.1%.

وقال كلاوس زيلمير، الرئيس التنفيذي لدى «سكودا أوتو»: من شأن الطلب المتنامي على مجموعة طرازاتنا أن يؤكد صوابية استراتيجيتنا في توفير ما يختاره العملاء من مركبات بمحركات احتراق داخلي وكهربائية بالكامل أو هجينة، وذلك خلال فترة الانتقال إلى المزيد من خيارات التنقل الكهربائي بشكل دائم.

من جهته، قال مارتن يان، عضو مجلس إدارة «سكودا أوتو» للمبيعات والتسويق: حققت «سكودا أوتو» زيادة كبيرة بنسبة 18.5% في عمليات التسليم الدولية للمركبات لصالح العملاء العام الماضي، وهو ما تُرجم عبر 135,500 سيارة إضافية مقارنة مع سنة 2022.

ولقد سجلت أوروبا، التي تبقى أحد أسواقنا الرئيسية، ارتفاعاً بنسبة 27.4% بالمنطقة الغربية منها، ما جعلنا نضمن مركزنا السابع بين العلامات التجارية الرائدة. أما خارج أوروبا، فقد حققنا إنجازات أساسية كبيرة، مثل تخطي عتبة بيع 100,000 مركبة في الهند على مدى سنتين، والدخول بنجاح إلى أسواق فيتنام وكازاخستان.

وسجلت «سكودا» في الشرق الأوسط نتائج بارزة بعدد السيارات المسلَّمة في عام 2023، حيث حققت نمواً غير مسبوق بلغ 108% بالمقارنة مع السنة السابقة. وعبر تسليم ما مجموعه 2463 مركبة، يكون المصنِّع قد ضاعف أرقام السنة الماضية، وهو ما يشير بوضوح إلى اندماج العلامة التجارية الناجح ضمن سوق الشرق الأوسط.

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