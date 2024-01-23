«بنتلي» تسلم 13560 سيارة في 2023

المصدر: دبي - البيان

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حققت «بنتلي موتورز» سنتها الثالثة الأفضل على الإطلاق في 2023 مع مبيعات دولية بلغت 13560 مركبة فاخرة. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 11 % عن 2022، عندما سجلت «بنتلي» نتيجتها الأفضل على الإطلاق، إلا أن الاهتمام بعمليات التخصيص الفاخرة قد وصلت إلى مستويات أعلى من قبل.

فقد سعى حوالي ثلاثة أرباع العملاء وراء خيارات التخصيص المختلفة، التي يصل عددها إلى 46 ملياراً من مجموعة الخيارات القياسية، وذلك بهدف إضفاء محتوى خاص وحصري من قسم «مولينير» التابع لشركة «بنتلي»، وهو ما مثل زيادة بمقدار 43 % عن 2022، الأمر الذي يشكل دليلاً على الرغبة بالحصول على المزايا الحصرية الفريدة فعلاً، ضمن عالم الفخامة.

كما أقبل العملاء أكثر على الطرازات الأعلى إيراداً مثل «إس» و«أزور» و«سبيد»، حيث سجل هذا الجمع من الطرازات نسبة 70 % مقارنة مع 30 بالمئة في 2022. من جهتها تخطت أيضاً Bentayga Extended Wheelbase التوقعات، حيث حصدت أكثر من ثلث الطلبات، التي تلقتها الشركة على المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، وذلك خلال سنة المبيعات الكاملة لها.

أما مجموعة المركبات الهجينة من «بنتلي» فقد حافظت على شعبيتها مع احتلال المملكة المتحدة للمرتبة الأولى بين الأسواق، حيث فضل واحد من كل أربعة عملاء لطرازات «بنتياجا» و«فلاينج سبير» الخيار الهجين.

وبالنظر إلى الأداء على الصعيد الإقليمي فقد استمرت الظروف الصعبة في الأسواق.

وعلى الرغم من النمو الإيجابي في منطقة آسيا-الباسيفيك (زيادة 5 %)، والشرق الأوسط والهند وأفريقيا (زيادة 2 %)، إلا أن بعض الأسواق الرئيسية مثل الصين والمملكة المتحدة قد شهدت تراجعاً بنسبة 18 في المئة لكليهما.

وتعليقاً على نتائج المبيعات الدولية قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لدى «بنتلي موتورز»: لم يكن سوق السيارات الفخمة منيعاً ضد الظروف كثيرة التحديات، التي شهدتها الأسواق حول العالم، خلال النصف الثاني من 2023.

وعلى الرغم من هذا تمكنا من تحقيق ثالث أفضل نتيجة سنوية لنا بمبيعات التجزئة في تاريخ العلامة التجارية، ونحن ندخل 2024 مع قائمة طلبات طويلة. بناء على هذا كانت جودة مبيعاتنا أفضل بكثير، مع زيادات بارزة في الإصدارات الأعلى قيمة، وظهور نمو بارز في الطلب على خيارات التخصيص الحصرية.

وأضاف: نحافظ على تفاؤلنا الحذر للسنة أمامنا، مع استمرار الطلب الدولي القوي، وفقاً للأسواق والطرازات، وبروز مستويات عالية من الاهتمام بطرازاتنا الهجينة، والمزيد غيرها الذي سيأتي هذا العام.

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