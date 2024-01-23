طرح «بورشه كايين» الجديدة كلياً بمحرك توربو مزدوج V8 بقوة 474 حصاناً

المصدر: دبي - البيان

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تعد بورشه من أبرز الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة الفخامة، ويبرز طراز كايين كسيارة ذات تراث غني شكل إطلاقه محطة مهمة في تاريخ بورشه.

فبعد مرور أكثر من 20 عاماً على ظهورها الأول، تعود بورشه كايين لتبهر عشاق هذه العلامة التجارية من جديد بعد خضوعها لترقيات مكثفة تعد الأكثر شمولاً في تاريخ العلامة لناحية الأداء والأسلوب والاستدامة والابتكار.

وبهذا، تكون السيارة قد شهدت تحولاً لافتاً من مجرد سيارة رياضية اختبارية رائدة إلى مركبة مستقبلية تلفت الأنظار على الطرقات.

لقد زودت بورشه كايين الجديدة التي تبرز تفاصيلها التصميمية الراقية في كافة أقسام الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية بتكنولوجيات مبتكرة، وبمحرك أكثر قوة من السابق، إضافة إلى شاشة عرض وتحكم رقمية، وتقنية هيكل جديدة، ومزايا أخرى عالية التقنية.

ويظهر تفوق سيارة كايين الجديدة في فئتها واضحاً بمجرد إلقاء نظرة عليها عن كثب، فهي توفر أداءً استثنائياً من حيث القيادة وتعكس ذروة البراعة الحرفية لبورشه، مما يعزز مكانتها كالسيارة الأكثر رياضية ضمن فئتها.

وتتميز كايين الجديدة بالابتكارات التكنولوجية الرقمية التي تتفوق على أي سيارة أخرى من الفئة ذاتها. فهي توفر للسائق تجربة بورشه الجديدة كلياً، والتي تتضمن شاشة عرض وتحكم محدثة وسهلة الاستخدام تركز على محور السائق بهدف تعزيز العمليات.

وسعت بورشه منذ طرحها الأول لكايين عام 2002 إلى تحويل المقصورة الداخلية للسيارة إلى مساحة ممتعة للسائق وتوفير تجربة قيادة معززة له. وواصلت بورشه من خلال كايين 2023 هذا المسعى، حيث أدخلت على السيارة مزيداً من الترقيات المبهرة. فعلى سبيل المثال، باتت الوظائف التي يستخدمها السائق بشكل متكرر موجودة على عجلة القيادة أو بالقرب منها مباشرة، كالذراع التي أصبحت على اليسار خلف عجلة القيادة والتي باتت تتضمن وظائف إضافية لتشغيل أنظمة مساعدة السائق.

كما تتضمّن مقصورة القيادة في كايين التي أعيد تصميمها لوحة عدادات رقمية رائدة قياس 12.6 بوصة تتميز بتصميم منحني الزوايا وخيارات عرض متعددة، وتندمج شاشة بورشه المركزية لإدارة الاتصالات التي تتوفر في الطراز قياسياً ويبلغ قياسها 12.3 بوصة بلوحة القيادة الجديدة بكل سلاسة. كما تتوفر لأول مرة أيضاً شاشة عرض قياس 10.9 بوصات على جانب الراكب وتتيح لأفراد العائلة والأصدقاء الاستمتاع بنظام المعلومات والترفيه وحتى بث مقاطع الفيديو، ويضمن استخدام طبقة رقيقة خاصة عدم تشتيت هذه الشاشة لانتباه السائق.

ولم تكتفِ بورش بإضافة هذه الابتكارات كلها إلى كايين 2023 الجديدة. فقد عملت على تزويدها بنظام جديد لتحسين جودة الهواء يستخدم البيانات الملاحية لرصد مداخل الأنفاق وتنشيط إعادة تدوير الهواء تلقائياً. كما يمكن لجهاز استشعار يتوفر اختيارياً تحديد نسبة جزيئات الغبار الدقيقة في الهواء وتمريرها عبر فلتر غبار رفيع أو مؤين حسب الحاجة.

وتتكامل هذه المجموعة الواسعة من الابتكارات الفخمة تكاملاً مثالياً مع التصميم الرياضي المعبر لسيارة كايين الجديدة كلياً بفضل التغييرات المكثفة التي طرأت على الهيكل الخارجي. فقد باتت الواجهة الأمامية الجديدة مندمجة مع الأجنحة المقوسة بوضوح، وبغطاء المحرك الجديد، ومصابيح Matrix LED الأمامية، مما يمنح السيارة حضوراً لافتاً على الطرق. أما خيارات الألوان الثلاثة الجديدة والعجلات التي يتراوح قياسها بين 20 و21 و22 بوصة فتتيح للعملاء تخصيص كايين الجديدة بحسب تفضيلاتهم الفردية. وتميز مصابيح HD-Matrix LED الأمامية الاختيارية كايين الجديدة عن غيرها من السيارات بحيث تشكل فئة متفردة بحد ذاتها بفضل قدرتها على توليد صورة ضوئية دقيقة بأكثر من 32 ألف بكسل يمكن التحكم بها فردياً.

وتسهم هذه التكنولوجيا المتطورة والتصميم الفاخر في الارتقاء بتجربة القيادة لا سيما عند اقترانهما بقوة الأداء، وتحقق كايين الجديدة نتائج استثنائية في هذا المجال بفضل أنظمة القيادة الجديدة كلياً التي باتت أكثر قوة من السابق.

ولكن ما مدى القوة التي يمكن أن تتمتع بها سيارة رياضية مترفة متعددة الاستخدامات يبلغ وزنها طنين؟ لقد زودت النسخة مكثفة التعديلات من كايين بمحرك توربو مزدوج V8 من 8 أسطوانات سعة 4.0 لترات طورته بورشه ليولد قوة قصوى تبلغ 349 كيلوواط (474 حصاناً) وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، مما يتيح للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارة الرياضية كوبيه بلوغ سرعة 100 كلم في الساعة خلال 4.7 ثوانٍ، وتسجيل سرعة قصوى تصل إلى273 كلم في الساعة. ويسهم كل من نظام التعليق الزنبركي الفولاذي الذي يشمل نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق، وممتصات الصدمات الجديدة المزودة بتكنولوجيا الصمامين، ونظام التعليق الهوائي المتكيف الجديد كلياً المزود بتكنولوجيا الغرفتين والصمامين، في الارتقاء بتجربة قيادة سيارة كايين الجديدة كلياً وزيادة متعتها وتشويقها.

وتواصل بورشه التركيز على رؤيتها الرائدة لدى تطوير أيّ منتج جديد، وقد حرصت بالتالي على مراعاة كايين الجديدة لمبدأ المستدامة من خلال طراز كايين إي-هايبريد. يمتاز هذا الطراز المبتكر بقدرته على توليد طاقة معززة تبلغ 346 كيلوواط (470 حصاناً) وقد زود ببطارية عالية الفلطية تبلغ 25.9 كيلوواط في الساعة، مما يتيح له اجتياز مسافات تصل إلى 90 كيلومتراً بالمحرك الكهربائي وحده بفضل كفاءة السيارة المعززة.

منذ طرحها أولى السيارات الرياضية عام 1948، اتبعت العلامة التجارية مجموعة من القيم التي ميزت بورشه عن غيرها وتمثلت بالحفاظ على التقاليد والابتكار في آنٍ، والتصميم والعملية، والتفرد ومكانتها بالمجتمع. وتعد كايين نتاج هذا التراث الغني الممتد لعقود من الزمن، والذي يتواصل مع طرح طراز عام 2023 الجديد كلياً، والذي يشكل خطوة مهمة في تاريخ العلامة العريق، حيث يمنح بعداً جديداً للقيادة الفخمة التي توفرها هذه السيارة الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات.

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