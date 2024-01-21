11 % نمواً بمبيعات «بورشه» في المنطقة للعام 2023

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بورشه عن تسليم 9135 سيارة جديدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند خلال العام 2023، ما يمثل نمواً في المبيعات بنسبة 11 % مقارنة بالعام 2022 الذي حققت فيه الشركة زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2021. وقد زاد عدد السيارات الجديدة المسلمة للعملاء منذ العام 2020 بنسبة 47 %.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: «حققت بورشه نمواً كبيراً في منطقتنا خلال العام 2023 بفضل مجموعة السيارات الاستثنائية، إضافة إلى التزام وتفاني وكلائنا وموظفينا».

وأضاف: «نواصل جهودنا الكبيرة كفريق واحد من أجل تحقيق أحلام عملائنا. وقد كان عاماً حافلاً بالأحداث المشوقة وإطلاق السيارات الجديدة.

حيث احتفلنا بمرور 75 عاماً من سيارات بورشه الرياضية». كانت كاين مرة أخرى سيارة بورشه الأكثر مبيعاً في المنطقة، وذلك في العام الذي تم فيه إطلاق الجيل الجديد المحدث، كما كان هذا العام هو الأعلى في مبيعات تايكان، سيارة الصالون الرياضية الكهربائية بالكامل، والتي حققت نمواً بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وقال بروينل: «بعد انتهاء عام 2023 الحافل بالإنجازات، أمامنا عام آخر مشوق، حيث سيكون هناك العديد من عمليات إطلاق السيارات، بما في ذلك سيارتا مَكان وتايكان الكهربائيتان بالكامل، إضافة إلى افتتاح العديد من المراكز الجديدة في جميع أنحاء المنطقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز