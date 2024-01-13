«سكودا» تدشن مكتبها الإقليمي في دبي  و«كوشاك مونتي كارلو» للمرة الأولى بأسواق الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة «سكودا» عن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة من نوع «كوشاك»، مع فئة تجهيزات «كوشاك مونتي كارلو» الأرقى بهذه العائلة، إلى منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك الإضافة الأحدث إلى المجموعة الواسعة من المنتَجات المتوفرة إقليمياً من المصنِّع التشيكي العريق للسيارات.

وسوف يبدأ بيع المركبة الجديدة في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر في وقت مبكِر من العام 2024. وستحتلّ «مونتي كارلو» المدمَجة المستوحاة من عالم رياضة السيارات موقع القمّة ضمن عائلة «كوشاك»، ومن المتوقَّع أن تستقطب العملاء الشباب – الساعين وراء الاستكشاف اليومي – والذين يبحثون عن مركبة SUV معقولة السعر بتصميم رياضي وتتمتّع بلائحة تجهيزات عالية القيمة.

جدير بالذكر أن«سكودا» قد أرست لنفسها مكانة بارزة في المنطقة عبر وكلاء موثوقين على مدى السنوات الـ15 الماضية، والآن من خلال إنشاء مكتب إقليمي خاص في دبي بدولة الإمارات، تعمل «سكودا» على رفع مستوى تركيزها على الشرق الأوسط، وهي تجلب إلى المنطقة مجموعة خاصّة من المركبات التي تستعرض الجودة الأوروبية بسعر معقول.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى «سكودا الشرق الأوسط»: «يُعتبَر الشرق الأوسط سوقاً مثالياً لعلامة»سكودا«التجارية، وتتوافق طرازاتنا بشكل متميّز مع متطلّبات عملاء السيارات في المنطقة، وهي توفر الجودة الأوروبية، الخصائص الذكية المبتكَرة والقيمة الممتازة للمال. وبالنسبة لعائلة»كوشاك«بالتحديد، فإنها ترسم دروباً جديدة لتوسعة حضور العلامة التجارية في السوق، وهي تستهدف الشباب الطموحين – أي الذين يستكشفون على صعيد يومي – والراغبين بتمييز أنفسهم والاستفادة الفعلية من ميّزة القيمة التي تقدّمها»سكودا«

وأضاف: «إن الجمع الفريد بين اللمسات الجمالية الرياضية، والتصميم الرائع، وخصائص السلامة المثلى، والمساحة الواسعة للصندوق والميّزة الاستثنائية للاقتصاد باستهلاك الوقود تجعل فئة تجهيزات (كوشاك مونتي كارلو) الرفيق المثالي على الطريق بالنسبة لعملاء (سكودا) الشباب الذين يقودون ضمن بيئات المدن كثيرة الحركة والنشاط في الشرق الأوسط، والراغبين بإثراء حياتهم عبر مركبة ذات مظهر رياضي وقيمة بارزة تعكس التراث العريق للعلامة التجارية بعالم الراليات وشخصيتها الفريدة».

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