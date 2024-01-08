7 ملايين سيارة مبيعات «هيونداي موتور» و«كيا»

المصدر: سيئول - د ب أ

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باعت شركة «هيونداي موتور»، وشقيقتها الصغرى «كيا»، سوياً، في العام الماضي، أكثر من 7 ملايين سيارة، وذلك لأول مرة منذ عام 2019. ولم يتحقق هدف المجموعة الكورية الجنوبية، المتمثل في بيع 7.52 ملايين سيارة، والذي كان قد تم تحديده في مطلع عام 2023، بنسبة 3 %.

ومع ذلك، زادت عمليات التسليم العالمية بنسبة 6.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 7.3 ملايين، بحسب الإحصاءات التي قدمتها الشركتان، اليوم الأربعاء. وقد تم خفض هدف مبيعات المجموعة لهذا العام بقدر ضئيل، ليصل إلى 7.44 ملايين سيارة.

وتستهدف «هيونداي موتور» وحدها بيع أكثر من 4.24 ملايين سيارة، تشمل نماذج لعلامتها التجارية الفارهة «جينيسيس».

وكانت «هيونداي موتور» باعت في العام الماضي، 4.22 ملايين سيارة، بزيادة نسبتها 6.9 %.

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