«تسلا» تسحب 1.6 مليون مركبة كهربائية من الصين

المصدر: (بكين - أ ف ب)

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تعتزم شركة تسلا سحب 1.6 مليون سيارة في الصين لتحديث برمجية تحمل «مخاطر على السلامة»، في ضربة قاسية للشركة المصنعة الأمريكية التي تفوقت عليها منافستها الصينية «بي واي دي» في مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت هيئة تنظيم السوق الصينية أمس إن عملية السحب هذه تهدف إلى تصحيح عيوب في البرمجيات الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة، وكذلك في أنظمة قفل باب السيارة.

ويتعلق الإجراء بدفعتين من السيارات المنتجة بين 2014 و2023، ويتضمن إجمالي 1.6 مليون سيارة من طراز «اس».

وهذا العيب في التصنيع «يزيد من خطر الاصطدام بالمركبة ويشكّل مشكلة تتعلق بالسلامة»، حسب تقديرات الهيئة التنظيمية الصينية. وسبق لتسلا أن سحبت في ديسمبر الماضي مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.

وتُعد الصين السوق الأكثر أهمية للعلامة التجارية، حيث تمتلك مصنعاً في شنغهاي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة. وأنتجت تسلا أكثر من 900 ألف سيارة في مصنعها الصيني في 2023، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتواجه تسلا منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تنافس عدداً كبيراً من العلامات التجارية المحلية التي تطرح ابتكاراتها على صعيد المركبات الكهربائية. وأخطر منافس لشركة تسلا في هذا المجال هي «بي واي دي».

وانتزعت «بي واي دي» صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم من تسلا في الربع الأخير من 2023.

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