«ليب شارجر» تطلق شواحن السيارات الكهربائية في السوبرماركت بدبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ليب شارجر» الناشئة التي تهدف لتوفير حلول شحن السيارات الكهربائية عالية الجودة للمستهلكين والشركات، عن دخولها قطاع البيع بالتجزئة.

حيث تعمل الشركة على إحداث ثورة في الصناعة؛ حيث ستوفّر صناديق صغيرة لشحن السيارات الكهربائية للشراء على رفوف محلات السوبر ماركت في دبي.

ويهدف الحل الجديد الذي أعلنت عنه الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الشحن المتاحة والفعالة في دبي، مدفوعة بالتزامها بحلول التنقل المستدام، الذي يهدف لتمكين مالكي المركبات الكهربائية من خلال جلب تجربة الشحن مباشرة إلى منازلهم.

وبحسب دراسة أجرتها شركة «جي دي باور» الأمريكية لتحليل البيانات والبرمجيات وخيارات المستهلك، فنحو 80% من مستهلكي السيارات الكهربائية يفضّلون سهولة شحن سياراتهم داخل حدود منازلهم.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة؛ فإنَّه من المقرر وضع صناديق الشحن للسيارات الكهربائية على رفوف اثنتين من سلاسل المتاجر الكبرى الأكثر شهرة في دبي، بهدف السماح للمستهلكين بدمج حلول شحن السيارات الكهربائية في حياتهم اليومية دون عناء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز