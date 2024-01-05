إصدار حصري من "آر إس كيو 8" في الإمارات بمناسبة الذكرى الأربعين لـ "أودي سبورت"

المصدر: أبوظبي – البيان

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بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لـ "أودي سبورت"، تفخر أودي أبوظبي بتقديم الإصدار المحدود من سيارة "آر إس كيو 8" الرياضية. ويتوفر هذا الإصدار الحصري للطلب بإجمالي 10 سيارات فقط في صالات العرض في أبوظبي والعين.

وتُجسد هذه النسخة الحصرية من "آر إس كيو 8" ذروة أداء وتطور "أودي سبورت على مدار 40 عاماً، حيث تتميز هذه السيارة بتصميمها وأداءها الاستثنائي، إلى جانب تفاصيل مقصورتها الداخلية الفاخرة. ويبرز مظهرها الجريء وتصميمها القوي من خلال مجموعة متنوعة من ألوان الطلاء المميزة، بما في ذلك رمادي ناردو، وأسود ميثوس، ورمادي دايتونا، وأبيض جلاسير، مع لمسات أنيقة من ألياف الكربون باللون الأسود وعجلات معدنية مقاس 23 بوصة.

ويرتقي تصميم المقصورة الداخلية لهذا الإصدار إلى مستويات جديدة من الفخامة والرقي، مع استخدام جلد فالكونا الفاخر وخياطة مميزة على شكل قرص العسل. كما توفر المجموعة الواسعة من منتجات "أودي" الحصرية، بما في ذلك التصميمات الجلدية الحصرية مع تنسيقات مختلفة من الألوان، بالإضافة إلى تصميم فرش النافذة الخلفية المخصص، مما يضفي لمسة شخصية فريدة إلى هذا الإصدار المحدود.

كما يتميز هذا الإصدار الحصري بأداء استثنائي بفضل محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني الذي يعمل بقوة 600 حصان وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثوان فقط. كما يوفر نظام التعليق الهوائي الرياضي المتطور، ونظام توجيه العجلات، والترس التفاضلي الخلفي الموجه لعزم الدوران، أداءً متفوقًا يجمع بين خفة الحركة والتحكم على جميع الطرقات.

وبمناسبة إطلاق الإصدار الحصري، قال سكوت شيرز، مدير عام "أودي أبوظبي": يُعد هذا الإصدار الحصري تكريمًا لتراث "أودي سبورت" العريق، الذي امتد على مدار 40 عامًا. فقد أسرت "أودي سبورت" أجيالًا من عشاق رياضة السيارات بابتكاراتها الرائدة ونجاحها الفريد على أشهر حلبات السباق العالمية. وأضاف: "ندعو عملائنا الكرام لزيارتنا وتجربة هذه القطعة الاستثنائية من الهندسة الألمانية المتطورة والتي أصبحت متوفرة لدينا الآن في صالات العرض.

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