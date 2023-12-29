فورد برونكو سبورت 2025 بشاشة لمس أكبر

المصدر: (ديربورن - د ب أ)

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تعتزم شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة، إدخال تحديث ملموس على إصدار 2025 من سيارتها فورد برونكو سبورت، بما في ذلك إضافة شاشة لمس أكبر، مع إمكانية إضافة خصائص جديدة للسير في الطرق الوعرة.

وتشترك برونكو مع فورد إسكيب في التصميم الأساسي الذي شهد تحديثات لنسخة 2023 بما في ذلك إضافة شاشة تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة. كما توجد نفس الشاشة مع برنامج الكمبيوتر سينك4 في نسخة 2024 المنتظرة للطراز فورد موستانج.

وستكون الشاشة الجديدة أكبر بكثير من الشاشة الموجودة حالياً في كل فئات الجيل الحالي من برونكو سبورت ومقاسه 8 بوصات مع برنامج الكمبيوتر سينك3. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت فورد ستبقي على خيار الشاشة الأصغر في الفئات الأرخص من السيارة برونكو سبورت، كما حدث مع الطراز فورد إسكيب.

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