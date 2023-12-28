4 شركات تستدعي 28 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

المصدر: سول - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن 4 شركات سيارات قررت استدعاء أكثر من 28 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة فيها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الشركات الأربع هي بي.إم.دبليو كوريا، الفرع الكوري الجنوبي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، وتسلا كوريا التابعة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، وشركة مرسيدس بنز الألمانية، وكيا كورب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الأربع تستدعي طوعاً ما مجموعه 28445 سيارة من 14 طرازاً مختلفاً.

وتشمل المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء مكوناً معيباً في نظام العاكس في السيارة موديل 3 من تسلا ومشكلات برمجية في جهاز التحكم في ثبات السيارة في طراز جي.إي.إل 350 إي 4 ماتيك من مرسيدس بنز ومشكلات برمجية في نظام الصوت لسيارة آي 5 إي درايف 40 من بي.إم.دبليو.

وأضافت الوزارة إن سيارة كيا ستينجر الرياضية تخضع أيضاً لخطة الاستدعاء بسبب وجود خلل في مضخة الوقود عالية الضغط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز