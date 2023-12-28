«تويوتا» تستدعي مليون سيارة بسبب الوسائد الهوائية

المصدر: طوكيو - د ب أ

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قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان، أمس، إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفاً و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات أفالون وأفالون هيبرد وكورولا 2020 - 2021، إضافة إلى طرازات أخرى.

ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل.

وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت أمس أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 ملايين سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب إنتاج ديسمبر.

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