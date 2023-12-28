محطات شحن للسيارات في بنك دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي التجاري عن تعاونه الاستراتيجي مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، لتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في فروع مختارة ضمن شبكة فروعه المنتشرة في جميع أرجاء الإمارات، وهو ما يجسد عمل بنك دبي التجاري المستمر على إيجاد حلول تساهم في التزامه بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

وقال عثمان إبراهيم بن هندي، الرئيس التنفيذي للاستدامة وشؤون العملاء في بنك دبي التجاري: «باعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا فخورون بتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في فروعنا لاستخدامها من قبل عملائنا أثناء زيارتهم للبنك. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بتوفير حلول مستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050».

وقال أيهان أولسر، المدير العام لمجموعة البطحاء للسيارات: «نعتبر التزامنا في المركز الميكانيكي للخليج العربي، بوسائل النقل المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أخلاقياتنا. إن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري تعكس التزامنا بتعزيز نظام صديق للبيئة وتسهيل الانتقال إلى حلول مواصلات مستدامة.

كما إننا نهدف، من خلال توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إلى مواجهة التحدي الهائل المتمثل في إمكانية وصول أصحاب السيارات الكهربائية إلى مصادر الشحن، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارات، وتعزيز التزامات BMW المتمثلة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري من خلال الانتقال العالمي نحو بدائل وسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة».

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