السيارات الكهربائية تزيد من احتياجات الطاقة

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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أظهرت دراسة ، أنه من المرجح أن يرتفع استهلاك الكهرباء في السيارات والشاحنات الكهربائية في أوروبا من 16 تيراواط/ساعة حالياً، إلى 355 تيراواط/ساعة في عام 2040.

وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للاستشارات، إن هذا يعادل طلباً إضافياً بنسبة %13 من إجمالي إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم.

وأجرت الشركة الحسابات، بالتعاون مع معهد «فراونهوفر» لأبحاث النظم والابتكار.

وتعادل عشرة تيراواط /ساعة، الطلب السنوي لنحو 500 ألف أسرة، يبلغ استهلاك كل منها 20 ألف كيلوواط /ساعة سنوياً.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تعمل جميع السيارات والشاحنات المسجلة حديثاً في الاتحاد الأوروبي بالبطاريات الكهربائية أو بالهيدروجين وخلايا الوقود. وبحلول ذلك الوقت، ما زال من المتوقع أن تعمل 70 % من السيارات، و65 % من الشاحنات على الطرق، بالبنزين أو وقود الديزل.

وقال فيليب روز خبير الصناعة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز «لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت، قبل أن نشهد السيارات الكهربائية وهي تسود أسطول السيارات، وتدفع محركات الاحتراق بعيداً عن أعين الجمهور».

ومع ذلك، نظراً لأن أصحاب السيارات القديمة يميلون إلى قيادة سياراتهم بشكل أقل من أولئك الذين يمتلكون سيارات أحدث، فمن المرجح أن تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مباشرة على الطرق إلى النصف بحلول عام 2040.

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