«الخوري للسيارات» تدعم رؤية الإمارات في التنقل الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «الخوري للسيارات»، الوكيل الحصري لـ «سوبارو» و«يوتونج» و«كينغ لونغ»، عن التزامها القوي ودعمها لرؤية الحكومة الإماراتية للطاقة الخضراء وشراكتها الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل.

وكجزء من الشراكة، تقوم «الخوري للسيارات» بتوفير حافلات «يوتونج» الخضراء إلى مركز النقل المتكامل الذي يهدف إلى نشر المركبات الجديدة ذات الطاقة الجديدة في إطار برنامج تقييم الحافلات الخضراء الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدولة في تحقيق هدفها للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050.

كما يجعل هذا البرنامج مركز النقل المتكامل أول إدارة حكومية تنشر حافلات كهربائية في الإمارات.

وقال حامد محمد طيب الخوري، مدير مجموعة «الخوري للسيارات»: شراكتنا مع مركز النقل المتكامل تعكس التزامنا القوي برؤية الإمارات للطاقة الخضراء والاستدامة، ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من برنامج تقييم الحافلات الخضراء للمركز في هذا العام المخصص للاستدامة.

وأضاف: تأتي هذه الشراكة بتوفير الحافلات الكهربائية بعد استضافة الإمارات أكثر من 150 دولة في قمة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث تهدف شراكتنا مع مركز النقل المتكامل وكيانات حكومية وخاصة أخرى إلى تقليل انبعاثات الكربون ومساعدة الإمارات في تحقيق هدفها الصافي الصفري قبل عام 2050.

من جهته، قال تارون ديفاكاران، كبير مديري قطاع النقل العام في «يوتونج ميدل إيست»: تفخر «يوتونج» بإطلاق حافلاتها الكهربائية في الإمارات، تماشياً مع خطة البلاد للانبعاثات الصفرية والرؤية الطويلة المدى.

تحتوي الحافلات الكهربائية الجديدة من «يوتونج» على عدة تقنيات متقدمة لتحسين البيئة المحلية وجودة الهواء، كما أنها مجهزة بنظام قيادة مثير وأحدث تقنيات السلامة وتقليل الضوضاء التي ستجلب تجربة سفر أكثر راحة والاستمتاع بالنقل الأخضر في الإمارات.

وكان مركز النقل المتكامل في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قد كشف سابقاً عن برنامج تطوير الكفاءات في مجال الحافلات الخضراء الذي أجري تنفيذه بالشراكة مع خبراء رائدين في حافلات الهيدروجين والكهربائية من كوريا الجنوبية والصين.

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