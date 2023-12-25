إيقاف بيع سيارات «شيفروليه بليزر» بعد أسابيع من إصدارها

المصدر: واشنطن - وكالات

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أوقفت شركة جنرال موتورز بيع أحدث سياراتها الكهربائية شيفروليه بليزر بعد أسابيع قليلة من الإصدار بسبب مشكلات برمجية.

وتلقت شركة التوريد الأمريكية إدموندز تأكيداً الجمعة بأن جنرال موتورز تعلق عمليات التسليم.

وجاء هذا القرار بعدما وثقت Edmunds نحو 23 مشكلة أثناء اختبارات السيارة بما في ذلك تعطل نظام المعلومات والترفيه مرات عدة، وعرض العديد من الرسائل الخاطئة.

من جانبها، شددت GM على أن مهندسيها يعملون على مدار الساعة من أجل الوصول إلى حل.

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