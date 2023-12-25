«نيو» تنافس «بورشه باناميرا» و«مرسيدس بنز إس» بـ«إي تي9»

المصدر: بكين - بلومبرغ

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كشفت شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عن سيارة سيدان رائدة في مؤتمرها السنوي، يُفترض أن تتنافس مع سلسلة «باناميرا» من إنتاج «بورشه» ومجموعة «إس» التي تنتجها «مرسيدس بنز».

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم سيارة السيدان التنفيذية ذات الأربعة مقاعد والتي يُطلق عليها اسم «إي تي9» في الربع الأول من 2025، بسعر يبدأ من نحو 800 ألف يوان (112 ألف دولار). وهي أغلى من طراز «موديل إس» الذي تنتجه شركة «تسلا»، والذي يبدأ سعره من 698.900 يوان في الصين.

وقال وليام لي، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في مؤتمرها السنوي والمعروف باسم «نيو داي» أو «يوم نيو»، إن السيارة ستُزود بشريحة 5 نانومتر، وخلايا بطارية أسطوانية كبيرة من صنع الشركة. وستكون أيضاً متوافقةً مع منصة شحن فائقة السرعة بجهد 900 فولط، يمكنها زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة 255 كيلومتراً في 5 دقائق.

وأضاف لي في المؤتمر الذي أقيم هذا العام في مدينة شيان بشمال الصين: «من خلال تزويدها بأكثر من 100 من تقنيات نيو، تصل نيو إي تي9 إلى مستوى جديد من الابتكار والتطور التكنولوجي».

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