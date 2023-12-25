32.5 % نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: سيئول - د ب أ

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أظهرت بيانات جديدة ارتفاع صادرات السيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية بـ 32.5 % على أساس سنوي لتصل لمستوى قياسي خلال أول 11 شهراً من هذا العام، وذلك يرجع إلى قوة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجمعية الكورية للسيارات والتنقل القول إن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة بلغ 662 ألفاً و307 وحدات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين، مقارنة بـ 499 ألفاً و854 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات خلال عام 2023 بأكمله 700 ألف لأول مرة على الإطلاق.

وكانت صادرات السيارات الصديقة للبيئة قد وصلت العام الماضي لمستوى قياسي بلغ 554 ألف سيارة، كما أن قيمة الصادرات وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 1.61 مليون دولار.

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