«تسلا» تستدعي 120.4 ألف سيارة في أمريكا

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق الامريكية السريعة، أمس، استدعاء «تسلا» عدداً من سياراتها إثر مشكلات تتعلق بخطر فتح الأبواب أثناء الحوادث.

وقالت في بيان، إن «تسلا» استدعت 120.4 ألف سيارة «موديل إس» و«موديل إكس»، إنتاج بين 2021 و2023، إثر فشل المركبات في الامتثال لمعايير السلامة للحماية ضد الصدمات الجانبية.

وأصدرت «تسلا» تحديثاً إلكترونياً لأنظمة تشغيل السيارات لرصد المشكلة، بعد إجرائها الأسبوع الماضي، أكبر عملية استدعاء لسياراتها.

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