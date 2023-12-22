استطلاع: 43% من سكان الإمارات يرغبون في شراء سيارة كهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف استطلاع للرأي أجرته «أودي أبوظبي» عن تحول كبير في اتجاه سكان الإمارات نحو شراء السيارات الكهربائية؛ إذ أبدى 43% من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في شراء أو امتلاك سيارة كهربائية وسيلة نقل أساسية لهم.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 77% من سكان الإمارات مستعدون للسفر لمسافات طويلة باستخدام السيارات الكهربائية، ما يشير إلى تزايد الثقة بهذه المركبات وقدرتها على تلبية احتياجات السفر المختلفة.

وعلى الرغم من أن 83% من المشاركين في الاستطلاع يدركون توسع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، إلا أن 20% منهم فقط لا يزالون غير مرتاحين لامتلاك سيارة كهربائية، وهذا يؤكد أهمية مواصلة الجهود لبناء الثقة بالبنية التحتية لنظام السيارات الكهربائية.

ومن النتائج المشجعة التي أظهرها الاستطلاع عن التحول نحو المركبات الكهربائية باعتبارها وسيلة النقل الأساسية والوحيدة للمقيمين في الإمارات، فقد عبّر 40% من المشاركين عن ارتياحهم لفكرة امتلاك سيارة كهربائية باعتبارها سيارتهم الوحيدة، ما يبرز الاتجاه المتزايد نحو استخدام حلول التنقل المستدامة. ويتصدر الإماراتيون والوافدون العرب هذا التوجه؛ إذ يعبر 50% و60% منهم على التوالي عن احتمال شراء سيارة كهربائية في المستقبل.

ووفقاً للاستطلاع، فقد أفاد 41% من سكان أبوظبي بأن لديهم إمكان تركيب نقطة شحن منزلية، ما يوفر لهم راحة وسهولة الوصول إلى المزيد من نقاط الشحن.

وقال سكوت شيرز، المدير العام لـ«أودي أبوظبي»: في ظل التطور المتسارع في قطاع النقل الشخصي، يسرّنا أن نرى في نتائج الاستطلاع الذي أجريناه الإقبال المتزايد لسكان الإمارات على السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن النتائج لا تكشف أن هناك تحولاً في التفضيلات نحو النقل المستدام فحسب، وإنما أيضاً تؤكد أهمية التعاون المستمر بين شركات صناعة السيارات والهيئات الحكومية والمجتمع، ما يضمن التحول السلس إلى التنقل بالسيارات الكهربائية في المستقبل.

وفي إطار سعيها إلى تشكيل مستقبل التنقل، تلتزم «أودي أبوظبي» توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة لسكان الإمارات.

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