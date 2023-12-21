مخاوف تتعلق بعوامل الأمان .. دايهاتسو اليابانية توقف تسليم كل سياراتها

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب تعليق تسليم سياراتها من جميع الطرز بسبب مخاوف تتعلق بعوامل السلامة والأمان في أعقاب اكتشاف بعض المشكلات خلال فحص تم في وقت سابق.

وبحسب دايهاتسو فإن قرار تعليق تسليم السيارات يشمل 64 طرازا منها 22 طرازا تبيعها شركة تويوتا نفسها.

ويضاف هذا الإعلان إلى المشكلات التي تم كشفها في الربيع الماضي بشأن ألواح الأبواب واختبارات التأثير الجانبي. وأطلقت هيئة مستقلة تحقيقا في دايهاتسو بعد خروج هذه المشكلات إلى العلن.

في الوقت نفسه أعلنت تويوتا عن "إصلاح جذري" لإعادة إحياء دايهاتسو كشركة.

وتتضمن خطة الإصلاح مراجعة عمليات الإدارة والنشاط الاقتصادي للشركة وكذلك مراجعة التنظيم وهيكل الشركة، مع تعهد تويوتا "بالدعم الكامل" لها.

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